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3 февраля, 19:44

Непомнящий в 82 года вернулся к тренерской работе

Игнат Заздравин
Корреспондент

82-летний Валерий Непомнящий стал старшим тренером клуба ФШМ, входящего в систему Московской футбольной академии, сообщает официальный сайт академии.

Срок соглашения с опытным специалистом не уточняется.

«Этого специалиста можно назвать и гуру, и глыбой тренерского цеха. Человек с невероятной футбольной родословной, обладающий колоссальным опытом работы как в России, так и за рубежом», — говорится в сообщении клуба.

Последним местом работы Непомнящего была калининградская «Балтика», которую он возглавлял в 2018 году. С 1988 по 1990 год тренер работал со сборной Камеруна и дошел с ней до четвертьфинала чемпионата мира.

Также в карьере специалиста значатся турецкие «Генчлербирлиги» и «Анкарагюджю», китайские «Шэньян Хайши», «Шаньдун Лунэн» и «Шанхай Шэньхуа», южнокорейский «Пучхон Юконе», японский «Санфречче Хиросима», узбекистанский «Пахтакор», сборная Узбекистана и «Томь».

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Валерий Непомнящий
ФК ФШМ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
4
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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