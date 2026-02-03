Непомнящий в 82 года вернулся к тренерской работе

82-летний Валерий Непомнящий стал старшим тренером клуба ФШМ, входящего в систему Московской футбольной академии, сообщает официальный сайт академии.

Срок соглашения с опытным специалистом не уточняется.

«Этого специалиста можно назвать и гуру, и глыбой тренерского цеха. Человек с невероятной футбольной родословной, обладающий колоссальным опытом работы как в России, так и за рубежом», — говорится в сообщении клуба.

Последним местом работы Непомнящего была калининградская «Балтика», которую он возглавлял в 2018 году. С 1988 по 1990 год тренер работал со сборной Камеруна и дошел с ней до четвертьфинала чемпионата мира.

Также в карьере специалиста значатся турецкие «Генчлербирлиги» и «Анкарагюджю», китайские «Шэньян Хайши», «Шаньдун Лунэн» и «Шанхай Шэньхуа», южнокорейский «Пучхон Юконе», японский «Санфречче Хиросима», узбекистанский «Пахтакор», сборная Узбекистана и «Томь».