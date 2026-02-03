«Крылья Советов» победили «Торпедо»

«Крылья Советов» в товарищеском матче одержали победу над «Торпедо» — 2:1.

Игра проходила в формате трех таймов.

Счет на 79-й минуте открыл форвард «Крыльев» Амар Рахманович. Спустя шесть минут «Торпедо» отыгралось благодаря голу Мамаду Камара. Победный гол самарцев на 112-й минуте забил Владимир Игнатенко.

«Крылья Советов» (Самара) — «Торпедо» (Москва) — 2:1 (0:0)

Голы: Рахманович, 79 (1:0). Камара, 85 (1:1). Игнатенко, 112 (2:1).

«Крылья Советов»: Кокарев (Песьяков, 46. Фролов, 91), Божин (Чернов, 60), Рассказов (Евгеньев, 60), Печенин (Лепский, 60), Ороз (Галдамес, 60), Фернандес (Ахметов, 60), Марин (Рахманович, 42), Хубулов (Витюгов, 60), Костанца (Иванисеня, 60), Столбов (Баньяц, 60), Чинеду (Игнатенко, 60).

«Торпедо»: Солдатенко (Волков, 46. Корец, 111), Степанов (Роганович, 46. Бурхин, 111), Шевченко (Орехов, 46), Гоцук (Савичев, 61), Багиев (Каштанов, 46. Чупаев, 111), Чурич (Бородин, 61), Чурилов (Иваньков, 61), Берковский (Апеков, 46. Ревазов, 111), Юшин (Камара, 46), Цыпченко, Шитов (Москвичев, 61).

3 февраля. Белек. Стадион «Maxx Royal Hotel Field A».