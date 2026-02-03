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3 февраля, 18:39

«Крылья Советов» победили «Торпедо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Крылья Советов» в товарищеском матче одержали победу над «Торпедо» — 2:1.

Игра проходила в формате трех таймов.

Счет на 79-й минуте открыл форвард «Крыльев» Амар Рахманович. Спустя шесть минут «Торпедо» отыгралось благодаря голу Мамаду Камара. Победный гол самарцев на 112-й минуте забил Владимир Игнатенко.

«Крылья Советов» (Самара) — «Торпедо» (Москва) — 2:1 (0:0)

Голы: Рахманович, 79 (1:0). Камара, 85 (1:1). Игнатенко, 112 (2:1).

«Крылья Советов»: Кокарев (Песьяков, 46. Фролов, 91), Божин (Чернов, 60), Рассказов (Евгеньев, 60), Печенин (Лепский, 60), Ороз (Галдамес, 60), Фернандес (Ахметов, 60), Марин (Рахманович, 42), Хубулов (Витюгов, 60), Костанца (Иванисеня, 60), Столбов (Баньяц, 60), Чинеду (Игнатенко, 60).

«Торпедо»: Солдатенко (Волков, 46. Корец, 111), Степанов (Роганович, 46. Бурхин, 111), Шевченко (Орехов, 46), Гоцук (Савичев, 61), Багиев (Каштанов, 46. Чупаев, 111), Чурич (Бородин, 61), Чурилов (Иваньков, 61), Берковский (Апеков, 46. Ревазов, 111), Юшин (Камара, 46), Цыпченко, Шитов (Москвичев, 61).

3 февраля. Белек. Стадион «Maxx Royal Hotel Field A».

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
4
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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