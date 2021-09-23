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Новый глава департамента судейства РФС ответил на обвинения в предвзятости

19:05
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Руководитель департамента судейства РФС Витор Мелу Перейра ответил на обвинения в предвзятости во время работы в Португалии.

— Из публикаций СМИ, 6 лет назад вас обвиняли, что вы оказываете давление на судей и добиваетесь особого отношения к «Бенфике». Сейчас московским «Спартаком» руководит бывший главный тренер «Бенфики». Как можете это прокомментировать?

— Я с рождения болею за «Спортинг», злейшего врага «Бенфики» (смеется), — сказал Перейра.

Шесть лет назад арбитр Марку Феррейра обвинил Витора Мелу Перейру в том, что тот оказывает давление на судей, добиваясь особого отношения к «Бенфике».

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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