Новый глава департамента судейства РФС ответил на обвинения в предвзятости

Руководитель департамента судейства РФС Витор Мелу Перейра ответил на обвинения в предвзятости во время работы в Португалии.

— Из публикаций СМИ, 6 лет назад вас обвиняли, что вы оказываете давление на судей и добиваетесь особого отношения к «Бенфике». Сейчас московским «Спартаком» руководит бывший главный тренер «Бенфики». Как можете это прокомментировать?

— Я с рождения болею за «Спортинг», злейшего врага «Бенфики» (смеется), — сказал Перейра.

Шесть лет назад арбитр Марку Феррейра обвинил Витора Мелу Перейру в том, что тот оказывает давление на судей, добиваясь особого отношения к «Бенфике».