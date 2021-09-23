Новый глава департамента судейства РФС ответил на обвинения в предвзятости
19:05
Руководитель департамента судейства РФС Витор Мелу Перейра ответил на обвинения в предвзятости во время работы в Португалии.
— Из публикаций СМИ, 6 лет назад вас обвиняли, что вы оказываете давление на судей и добиваетесь особого отношения к «Бенфике». Сейчас московским «Спартаком» руководит бывший главный тренер «Бенфики». Как можете это прокомментировать?
— Я с рождения болею за «Спортинг», злейшего врага «Бенфики» (смеется), — сказал Перейра.
Шесть лет назад арбитр Марку Феррейра обвинил Витора Мелу Перейру в том, что тот оказывает давление на судей, добиваясь особого отношения к «Бенфике».
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