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В РФС ответили на вопрос о размере зарплаты Витора Перейры

19:10
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о зарплате нового руководителя департамента судейства РФС Витора Мелу Перейры.

— Зарплата Витора Перейры больше или меньше, чем у его предшественника?

— Не буду отвечать на этот вопрос. Он некорректный, — сказал Хачатурянц.

На этом посту Перейра сменил Виктора Кашшаи. 64-летний экс-арбитр категорий ФИФА и УЕФА работал на матчах ЧМ 1998 и 2002 годов, а также судил финальные матчи еврокубков в 2000-е.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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