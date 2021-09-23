Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Витор Перейра ответил на вопрос о приглашении иностранных арбитров в РПЛ

19:00
Теги:

Руководитель департамента судейства РФС Витор Мелу Перейра рассказал о возможности приглашать на матчи РПЛ иностранных арбитров.

— Войдете ли вы в ЭСК вместо Кашшаи? Работая в Греции, вы назначали арбитров-иностранцев на финал кубка страны. Планируете ли аналогичные шаги в России?

— Естественно, я буду в нее входить и занимать ту должность, на которую был назначен. Что касается второго вопроса, то нет. Мы считаем, что у российских судей хороший уровень судейства, но он может стать еще лучше. Над этим мы будем работать. Но при этом я должен сказать, что клубы доверяют российским судьям. Это достаточное обоснование, чтобы обходиться только ими.

— Успели ли познакомиться с кем-то из российских судей?

— Да, я встречался с ними в качестве инструктора и инспектора игр. Но сейчас не лучшее время, чтобы об этом говорить, — сказал Перейра.

На этом посту португалец сменил Виктора Кашшаи, об уходе которого стало известно 13 сентября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Даже Дзюба не подрочит». Видео презентации Матч ТВ попало в сеть
Кондратюк на грани вылета с олимпийской квоты. Федерация совершила ошибку?
Боец ММА показательно избивал новобранцев. Он служил в разведчасти ВДВ
Какие продукты нужно есть осенью, чтобы не заболеть
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд