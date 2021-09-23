Витор Перейра ответил на вопрос о приглашении иностранных арбитров в РПЛ

Руководитель департамента судейства РФС Витор Мелу Перейра рассказал о возможности приглашать на матчи РПЛ иностранных арбитров.

— Войдете ли вы в ЭСК вместо Кашшаи? Работая в Греции, вы назначали арбитров-иностранцев на финал кубка страны. Планируете ли аналогичные шаги в России?

— Естественно, я буду в нее входить и занимать ту должность, на которую был назначен. Что касается второго вопроса, то нет. Мы считаем, что у российских судей хороший уровень судейства, но он может стать еще лучше. Над этим мы будем работать. Но при этом я должен сказать, что клубы доверяют российским судьям. Это достаточное обоснование, чтобы обходиться только ими.

— Успели ли познакомиться с кем-то из российских судей?

— Да, я встречался с ними в качестве инструктора и инспектора игр. Но сейчас не лучшее время, чтобы об этом говорить, — сказал Перейра.

На этом посту португалец сменил Виктора Кашшаи, об уходе которого стало известно 13 сентября.