Николай Иванов стал новым заместителем руководителя департамента судейства РФС

Новым заместителем руководителя департамента судейства РФС назначен Николай Иванов. На этом посту он сменил финна Йоуни Хютию, который, как ранее сообщал «СЭ», сегодня, 1 апреля, был уволен.

Финн работал в РФС с октября прошлого года. Ранее Хютия несколько лет был председателем судейского комитета федерации футбола Финляндии. Сейчас Хютия вернулся на родину и пока используется в качестве инструктора УЕФА и ФИФА.

Менеджером ассистентов судей Тинькофф РПЛ стал Антон Аверьянов.