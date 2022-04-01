ЦСКА победил «Сочи» в молодежном первенстве, «Краснодар» обыграл «Академию им. Коноплева»

ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче молодежного первенства

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Состоялись матчи 21-го тура молодежного первенства М-Лига.

«ЦСКА» в гостях одержал победу над «Сочи» со счетом 3:1.

«Краснодар» дома победил «Академию им. Коноплева» — 3:1.

М-Лига

Группа 1. 21-й тур

«Сочи — мол.» (Сочи) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 1:3 (1:1)

Голы: Федоров, 24 (1:0). Ермаков, 35 (1:1). Лапинский, 82 (1:2). Пестов, 88 (1:3).

Судья: Довбня (Симферополь).

1 апреля. Сочи. Стадион «Академии ФК «Сочи» (1-е поле)».

М-Лига

Группа 2. 21-й тур

«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 3:1 (2:1)

Голы: Азаренко, 20 (1:0). Губжоков, 25 (2:0). Хасянов, 33 (2:1). Берснев, 51 (3:1).

Удаления: Комар (Краснодар — мол.), 62. Безбородов (Академия им. Коноплева), 84.

Судья: Цурков (Москва).

1 апреля. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».