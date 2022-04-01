Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Парфенов рассчитывает увидеть от бывшего клуба яркой игры в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Хотелось бы увидеть яркий футбол, болельщики обеих команд хотят результата, но, когда его нет, хочется увидеть яркой игры, получить удовольствие от матча, чтобы команды играли в футбол. Не хотелось бы видеть сильно закрытой игры, на «Спартак» никакого давления не оказывается, ведь команда идет на девятом месте, нужно посмелее и активнее играть, чтобы радовать своих болельщиков. Если не будешь рисковать, то на девятом месте и останешься, поэтому хотелось бы увидеть смелую игру, причем с двух сторон, потому что у «Локомотива», в принципе, такая же ситуация, им также нужно и уверенность вернуть, и отношение болельщиков», — цитирует Парфенова ТАСС.

В сезоне-2021/22 «Спартак» идет на девятом месте, имея 27 очков после 22 матчей. «Локомотив» идет шестым с 34 очками после 21 матча.

Матч состоится 2 апреля в 19.30 мск на «РЖД Арене».