Новосельцев будет выплачивать Кейру 20 тысяч рублей в месяц в качестве алиментов

Жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева Екатерина Кейру подвела итоги бракоразводного процесса. По ее словам, суд вынес решение о взыскании с Новосельцева алиментов в размере 20 тысяч рублей.

- После вчерашнего суда у меня просто нет слов! Я явно вижу, что было давление на судью извне! Мы полностью доказали, что сумма алиментов у меня должна быть не меньше той, которую я бы зарабатывала, оставшись в спорте, и которая будет поддерживать мой прежний уровень жизни! Но суд определил 20 тысяч рублей, — написала Кейру в Instagram.