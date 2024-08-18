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Сегодня, 14:35

Новиков считает, что у ЦСКА нет необходимости в покупке нового форварда

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Экс-голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал результативную серию защитника армейцев Игоря Дивеева и конкуренцию в атаке команды.

Выступающий на позиции центрального защитника Дивеев забил 5 мячей во всех турнирах с начала нового сезона, тем самым повторив свой лучший показатель по количеству голов за сезон. На счету россиянина 4 из 9 голов команды.

«Раз у него пошли голы, то я желаю, чтобы Игорь и дальше продолжал забивать. Нужно ли его определить в нападение? Это, конечно, будет крайне сложно сделать, ведь Дивеев уже опытный футболист, которого переквалифицировать на такую позицию уже практически нереально. Но пусть будет ударным оружием нашей команды и в качестве защитника!

Нужен ли ЦСКА новый нападающий? Здесь нужно задать вопросы к тренерскому штабу и руководству клуба в плане возможностей на трансферном рынке. Важно найти игрока, который сможет постоянно забивать голы и терзать оборону противника, ведь в этом и заключается работа форварда. А покупку ради покупки совершать не стоит, как мне кажется. Можно ли найти такого игрока в РПЛ? Лично я считаю, что нашим клубам стоит больше доверять молодым футболистам и тогда в будущем у нас появится много ребят, которые смогут качественно закрывать разные позиции на поле", — цитирует Новикова «РБ Спорт».

24-летний Дивеев выступает за армейцев с 2019 года. 18 августа ЦСКА дома примет «Локомотив» в рамках 5-го тура РПЛ, начало игры — в 17:30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Игорь Дивеев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
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16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
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