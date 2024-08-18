Лепехин считает, что фаворит чемпионской гонки РПЛ определится к зиме

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин высказал мнение о конкуренции среди клубов РПЛ в борьбе за чемпионство.

«Думаю, что «Динамо» будет пытаться оказать сопротивление «Зениту». Пусть они недавно и проиграли в Санкт-Петербурге, но ведь остальные свои поединки команда выиграла. «Локомотив» тоже хорошо смотрится и вполне может провести удачный сезон. Я надеюсь, что подтянутся и остальные клубы, например, «Спартак» и ЦСКА. Хорошая конкуренция всегда идет на пользу нашему чемпионату.

Но, думаю, что все станет понятно уже ближе к зиме, потому что бывают случаи, когда команда ударно проводит старт турнира, а потом наступает спад. Вспомните, как хорошо начал «Урал» в прошлом сезоне, а по итогу команда покинула РПЛ. Зимой посмотрим, сможет ли вообще кто-то навязать борьбу «Зениту», — цитирует Лепехина «РБ Спорт».

После 4 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. Следующий матч команда проведет в рамках 5-го тура РПЛ на выезде против «Химок», начало — в 15:00 по московскому времени.