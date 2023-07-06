Новиков — о возможном трансфере Фернандеса в «Зенит»: «Болельщики ЦСКА будут освистывать Марио»
Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на слухи о том, что бразильский защитник Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит».
«Сейчас легионеры уходят туда, где больше предлагают денег. Им все равно, где играть — ЦСКА, «Зенит» или «Спартак». Деньги платят — будут играть. Раньше футболисты относились к клубным цветам гораздо преданнее, а сейчас эти традиции уходят. Думаю, что болельщики ЦСКА будут освистывать Фернандеса, отношение к Марио точно изменится», — цитирует Новикова «РБ Спорт».
6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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