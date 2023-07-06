Булыкин заявил, что «Динамо» следует присмотреться к своим молодым вратарям
Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин порассуждал о вратарской позиции в московской команде.
«Нужно ли «Динамо» покупать нового голкипера? Все мы знаем, что Шунин считается первым номером, Лещук — вторым. Они неплохо себя проявляют. Важно понимать, что у «Динамо» есть молодые вратари-воспитанники. Если усиливать состав молодым голкипером, то он должен быть на голову сильнее тех, кто уже есть в обойме. Считаю, что «Динамо» должно дать шанс своим воспитанникам и сделать на них ставку. Но тренерскому штабу виднее, что делать, ведь мы не знаем всех деталей», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».
В минувшем сезоне в «Динамо» на позиции вратаря играли Антон Шунин (24 матча) и Игорь Лещук (6 игр).
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