Новиков оценил игру Комличенко и Шиманьски в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после победы над «Ростовом» в 3-м туре РПЛ (2:0) заявил, что нападающий Николай Комличенко работает на всю команду.

— Комличенко? Он каждую игру проделывает большой объем работы — атакующей и оборонительной, — сказал Новиков. — Он цепляется за мячи и сохраняет их, помогает игрокам второго темпа, освобождает зоны. Он большой молодец и постепенно после тяжелой болезни набирает форму. Близок сейчас к оптимальной. Судьба его отблагодарила за предыдущие матчи, когда он работал на команду.

Шиманьски играл по Чернову персонально? Он не был сосредоточен на оборонительных действиях. В первые 30 минут нам так приходилось играть. Он делал то, что должен. Спокойно играл, правильно перестраивался. Проблем на этом фланге не было.

Мы стараемся компактно обороняться всей командой. Это усилие всей команды. Надо работать над позиционной атакой. Надеемся, таких матчей, как прошлый, теперь не будет. (Наталья Юрина)