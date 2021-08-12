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Новичок «Зенита» Клаудинью прибыл в Санкт-Петербург

15:58
Клаудинью. Фото Instagram
Клаудинью. Фото Instagram
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Новичок «Зенита», полузащитник Клаудинью прибыл в Санкт-Петербург.

Совместную фотографию с 24-летним бразильцем в России выложил агент Луис Фернандо Менезес Гарсия. На снимке Клаудинью держит в руках футболку «Зенита».

Публикация от Luis Fenando Menezes Garcia (@luisfernandomenezesgarcia)

«Зенит» объявил о достижении договоренности о переходе Клаудинью из «Ред Булл Брагантино» 7 августа. Футболист является лучшим бомбардиром бразильской серии А (18 мячей) и лучшим игроком чемпионата страны по итогам 2020 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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