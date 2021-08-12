Бывший защитник «Милана» Адиль Рами ждет предложения из России

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского защитника Адиля Рами, рассказал «СЭ» о ситуации его клиента.

Ранее 35-летний Рами расторг контракт с португальской «Боавиштой» по согласию сторон.

«Сейчас мы открыты для предложений, ждем вариантов из России. Адиль любит Россию и все еще заинтересован снова поиграть там», — сказал Руиз «СЭ».

В феврале 2020-го защитник перешел в «Сочи», но в конце мая он покинул российскую команду, не проведя ни одного матча за клуб.

Рами также выступал за «Милан», «Фенербахче», «Марсель», «Севилью» и другие команды.

В составе сборной Франции Рами стал чемпионом мира-2018.