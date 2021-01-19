Новичок «Рубина» Сайто хочет выйти с клубом в Лигу чемпионов

Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто поделился впечатлениями от перехода в казанский клуб.

— Это мой первый европейский опыт, — приводит слова Сайто официальный сайт клуба. — У меня было несколько предложений из Европы, в том числе из Португалии. Но я бывал в Казани во время проведения чемпионата мира. Я немного знаком с городом и командой. Здесь отличный тренер, он работал с моим соотечественником Кейсуке Хондой, он знаком с азиатским футболом, так что я сделал выбор в пользу «Рубина». Перед тем, как перейти, я общался с Кэнто Хасимото. Он мой друг. Я спросил: «Как там в России?». Он сказал, что все отлично, хорошая лига, очень холодно, но несмотря на это ему все нравится. Он сказал: «У тебя все будет хорошо в России».

— Какое у вас представление о РПЛ и о России в целом?

— Очень жесткая лига, с хорошей интенсивностью и с очень холодной зимой. Но думаю, что уровень чемпионата высокий, выше, чем в Японии, или, например, в Португалии или Бельгии. Что касается России, то я всегда считал, что россияне очень немногословны и не очень любят азиатскую внешность (смеется). Но я понимаю, что это на самом деле не так. Когда я приехал в команду, все оказались очень приветливыми.

— Какие цели ставишь перед собой сейчас?

— Хочу, чтобы команда поднималась выше в турнирной таблице, а у меня было 5 голов и 5 голевых передач в этом сезоне. Возможно, сыграть в Лиге чемпионов или Лиге Европы.