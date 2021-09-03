Новичок «Локо» Анджорин поблагодарил Лоськова за майку с 10-м номером
Новичок «Локомотива» Фаустино Анджорин будет выступать за команду под 10-м номером. Он поблагодарил за это Дмитрия Лоськова, который ранее играл под «десяткой» в «Локо».
«Привет! «Локомотив», я готов — написал Анджорин в Instagram.
В другом сообщении футболист обратился к Лоськову: «Спасибо большое за майку, Дмитрий Лоськов. Для меня это большая честь».
«Локо» арендовал 19-летнего полузащитника у «Челси». Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 2,3 миллиона евро. Его контракт с «Челси» рассчитан до 2025 года.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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