Новичок «Локо» Анджорин поблагодарил Лоськова за майку с 10-м номером

Новичок «Локомотива» Фаустино Анджорин будет выступать за команду под 10-м номером. Он поблагодарил за это Дмитрия Лоськова, который ранее играл под «десяткой» в «Локо».

«Привет! «Локомотив», я готов — написал Анджорин в Instagram.

В другом сообщении футболист обратился к Лоськову: «Спасибо большое за майку, Дмитрий Лоськов. Для меня это большая честь».

«Локо» арендовал 19-летнего полузащитника у «Челси». Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 2,3 миллиона евро. Его контракт с «Челси» рассчитан до 2025 года.