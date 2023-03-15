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Новичок «Факела» Рабеи рассказал, как выступал за сборную Франции по мини-футболу

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Полузащитник «Факела» Реда Рабеи объяснил, почему вернулся в большой футбол из мини-футбола.

«Друг был связан с мини-футболом и предложил мне тоже попробовать. У меня был до этого кое-какой опыт. В своем родном городе Рубе я играл с друзьями за местную команду.

Проблем не было. У меня хорошо шли дела, забил около 40 голов, был лучшим бомбардиром чемпионата. После этого меня пригласили в сборную Франции по мини-футболу. Играл за сборную в официальных матчах, отборочных турнирах к чемпионатам мира и Европы. Получилось забить примерно 20 голов.

Я всю жизнь играл и занимался большим футболом, поэтому всегда хотел вернуться на поле. И это получилось благодаря мини-футболу. Реально, игры и тренировки в зале мне очень помогли», – цитирует Рабеи «Евро-Футбол.Ру».

28-летний француз перебрался в «Факел» в феврале этого года на правах аренды из болгарского «Ботева». Он провел за воронежцев два матча в РПЛ, отметившись дебютным голом в ворота «Спартака» (2:3) в матче 19-го тура РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005048047_novichok_fakela_rabei_posle_mini-futbola_klassicheskie_vorota_nastolko_bolshie_chto_pri_probitii_penalti_net_nikakogo_straha
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

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Торпедо М

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