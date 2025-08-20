Новичок ЦСКА Руис признался, что очарован Москвой

Колумбийский полузащитник ЦСКА Даниэль Руис рассказал о своих впечатлениях от российской столицы. Футболист перешел в московский клуб 15 августа.

— Какие впечатления от России?

— Мне очень нравится находиться здесь. Я знакомлюсь с командой, привыкаем друг к другу. У меня хорошо проходит адаптация.

— В городе кто-то узнает?

— Да, пару раз меня останавливали, попросили сфотографироваться. Я очарован Москвой, мне она очень нравится.

— Где вам удобнее играть на поле?

— Могу играть атакующего полузащитника и на фланге, и центрального нападающего. Главное, где меня видит главный тренер.