Полузащитник ЦСКА Руис: «У нас прекрасная команда, где есть дух победителя»

Колумбийский полузащитник Даниэль Руис, пополнивший состав ЦСКА 15 августа, поделился своими впечатлениями от новой команды и чемпионата.

— Неделю тренируюсь в ЦСКА. Вижу, что у нас прекрасная команда, где есть дух победителя. Я со всеми как можно быстрее хотел бы познакомиться и влиться в коллектив. Сейчас, наверное, с Алвесом могу больше общаться в команде.

— Какие первые впечатления от РПЛ?

— Мне очень хочется как можно скорее выйти на поле, помочь ЦСКА и показать свои лучшие качества. Мне понравилось, как команда сыграла с «Динамо».

— Какие цели ставятся? Чемпионство ЦСКА реально?

— Это наша самая главная задача. Мы хорошо начали чемпионат.

— Как тебе работа с Челестини?

— У нас очень современный и квалифицированный тренерский штаб. Команда всегда борется за победу. Это наша главная задача — выполнять установку тренера и побеждать.