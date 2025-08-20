Челестини рассказал, почему Дивеев пропустил тренировку ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о состоянии Дивеева, Шуманского, Вильягры и Алеррандро.

— Сегодня на тренировке отсутствовал Дивеев. Почему?

— На самом деле все знаем о его проблеме с сухожилием, меры разгрузки для Игоря — пропуск тренировки. Он не травмирован, просто мы изменяем недельный план занятий, завтра он будет тренироваться с командой.

— Что с Шуманским, Вильягрой и Алеррандро?

— Шуманский завтра вернется к нам на тренировки. Алеррандро близок к общей группе, думаю, на следующей неделе будет готов. А Вильягра уже работает на поле, но ему еще необходимо немного времени.