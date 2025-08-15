ЦСКА объявил о подписании Руиса из «Мильонариоса»
Колумбийский полузащитник Даниэль Руис стал игроком ЦСКА, сообщила пресс-служба армейцев.
24-летний футболист перешел в московскую команду на правах аренды из «Мильонариоса». Срок соглашения рассчитан до окончания сезона-2025/26 и предусматривает опцию выкупа при выполнении определенных условий. Полузащитник будет играть в ЦСКА под 19-м номером.
Руис выступал за «Мильонариос» с 2022 года. Он провел за команду 196 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 33 голевые передачи.
После четырех туров РПЛ ЦСКА с 8 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.
Новости