«Сочи» — «Химки»: хозяева открыли счет
19:19
«Сочи» открыл счет в матче четвертого тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Отличился Максим Барсов.
Футболист забил на 17-й минуте. Результативный пас ему сделал Ивелин Попов.
Счет матча — 1:0 в пользу сочинцев.
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