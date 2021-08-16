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«Сочи» — «Химки»: хозяева открыли счет

19:19
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«Сочи» открыл счет в матче четвертого тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Отличился Максим Барсов.

Футболист забил на 17-й минуте. Результативный пас ему сделал Ивелин Попов.

Счет матча — 1:0 в пользу сочинцев.

Сочи — Химки

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Евгений Петров все материалы автора

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