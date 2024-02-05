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5 февраля, 10:15

Нобоа выделил Бердыева среди любимых тренеров в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Курбан Бердыев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» назвал своих любимых тренеров в РПЛ. Также эквадорский футболист рассказал, какой момент стал для него самым запоминающимся в российской карьере.

— Какой у вас самый запоминающийся момент, связанный с игрой в России?

— Выделю два момента: мой штрафной в ворота «Баварии» за «Ростов», а также гол «Барселоне» в составе «Рубина».

— Тогда какой ваш любимый тренер?

— Все были очень хорошими, я поработал с Бердыевым, Семаком, Федотовым. Все они на сто процентов профессионалы. Помню Петреску! Каждый тренер для меня очень хорош. Отлично работалось со всеми, но больше всего мне дал Бердыев.

— Бердыев вроде как уедет в Азербайджан. Что думаете о его отъезде из России?

— Совсем недавно прочитал в СМИ, что он может возглавить эту сборную. Он профессионал, уверен, у него все будет хорошо.

1 февраля стало известно, что Бердыев покинул пост главного тренера махачкалинского «Динамо», однако пока продолжает работать с командой.

Кристиан Нобоа. «Готов вернуться в РПЛ тренером или менеджером». Интервью Нобоа после ухода из «Сочи»

Кристиан Нобоа
Футбол
Курбан Бердыев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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