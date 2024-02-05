Нобоа выделил Бердыева среди любимых тренеров в РПЛ

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» назвал своих любимых тренеров в РПЛ. Также эквадорский футболист рассказал, какой момент стал для него самым запоминающимся в российской карьере.

— Какой у вас самый запоминающийся момент, связанный с игрой в России?

— Выделю два момента: мой штрафной в ворота «Баварии» за «Ростов», а также гол «Барселоне» в составе «Рубина».

— Тогда какой ваш любимый тренер?

— Все были очень хорошими, я поработал с Бердыевым, Семаком, Федотовым. Все они на сто процентов профессионалы. Помню Петреску! Каждый тренер для меня очень хорош. Отлично работалось со всеми, но больше всего мне дал Бердыев.

— Бердыев вроде как уедет в Азербайджан. Что думаете о его отъезде из России?

— Совсем недавно прочитал в СМИ, что он может возглавить эту сборную. Он профессионал, уверен, у него все будет хорошо.

1 февраля стало известно, что Бердыев покинул пост главного тренера махачкалинского «Динамо», однако пока продолжает работать с командой.