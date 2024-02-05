Нобоа — о секретах игры в 38 лет: «Главное — любовь к футболу»

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» рассказал о планах на оставшийся период профессиональной карьеры.

— Вы достаточно возрастной футболист. Сколько лет вы еще планируете играть?

— Не знаю, только одному богу известно. Пока я чувствую себя хорошо, нет серьезных травм. Хочу начать здесь играть, наслаждаться ощущением, что я дома. А там посмотрим, как все сложится.

— За счет чего вы настолько хорошо чувствуете себя на поле в 38 лет?

— Тренировки по-прежнему делают меня счастливым. Радуюсь, что провожу время именно так. Это даже не моя работа, а любовь. Поэтому мне это не дается тяжело.

— В чем секрет? Режим сна, питание?

— Думаю, питание, но главное — любовь к футболу. То, что ты чувствуешь, то, что ты делаешь. Если ты не любишь то, чем занимаешься, ничего не получится. Эта любовь питает меня изнутри.

24 января стало известно, что Нобоа возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в клубе «Эмелек», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году.

Нобоа — рекордсмен РПЛ по количеству матчей среди легионеров, он выступал в России с 2007 года. Эквадорец — трехкратный чемпион России в составе «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2018/19), также он играл за московское «Динамо» и за «Ростов».