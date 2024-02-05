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5 февраля, 10:08

Экс-тренер «Локомотива» Билич рассказал, что у него остались теплые воспоминания от работы в России

Виктория Кравченко
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Славен Билич.
Фото «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич признался, что у него остались теплые воспоминания о России. 4 февраял «Урал» сыграл вничью в товарищеском матче с саудовским «Аль?Фатехом» (2:2), который сейчас тренирует Билич.

«У меня остались лишь теплые воспоминания о России. В Москве познакомился с новыми друзьями, с которыми общаюсь до сих пор. Это время стало очень важным для меня как для тренера и человека», — сказал Билич в эфире «Матч ТВ».

Хорват работал в «Локомотиве» с 2012 по 2013 год. Тот сезон команда завершила на 9-м месте в РПЛ. В Кубке России команда дошла до 1/8 финала, где уступила грозненскому «Тереку» со счетом 1:3.

После 18 туров чемпионата России сезона-2023/24 команда идет на 4-м месте, набрав 31 очко.

С июля 2023 года Билич возглавляет саудовский «Аль-Фатех».

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2012903_Ekstrener_Lokomotiva_Bilich_U_mena_ostalis_lish_teplyje_vospominanija_o_Rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Славен Билич
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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