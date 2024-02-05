Экс-тренер «Локомотива» Билич рассказал, что у него остались теплые воспоминания от работы в России

Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич признался, что у него остались теплые воспоминания о России. 4 февраял «Урал» сыграл вничью в товарищеском матче с саудовским «Аль?Фатехом» (2:2), который сейчас тренирует Билич.

«У меня остались лишь теплые воспоминания о России. В Москве познакомился с новыми друзьями, с которыми общаюсь до сих пор. Это время стало очень важным для меня как для тренера и человека», — сказал Билич в эфире «Матч ТВ».

Хорват работал в «Локомотиве» с 2012 по 2013 год. Тот сезон команда завершила на 9-м месте в РПЛ. В Кубке России команда дошла до 1/8 финала, где уступила грозненскому «Тереку» со счетом 1:3.

После 18 туров чемпионата России сезона-2023/24 команда идет на 4-м месте, набрав 31 очко.