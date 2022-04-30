Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что был удивлен крупной победой команды в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (6:0).

— Не ожидали такой игры. Старались и получилось так, что чуть ли не каждый удар превращали в гол.

— Приятно, что в Казани вас тепло встречают?

— Да, конечно. Это история и я могу сказать только спасибо. Уважаю этот клуб и всегда буду помнить то время.

— Нет грусти из-за нынешнего положения «Рубина»?

— Ситуация сложная, да. Но ничего не могу сказать. Уважаю клуб, болельщиков и город.