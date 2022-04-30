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Сегодня, 16:39

Поражение 0:6 от «Сочи» стало худшим в карьере Слуцкого и истории «Рубина»

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ уступил «Сочи» (0:6).

Это поражение стало крупнейшим в тренерской карьере Леонида Слуцкого.

Ранее один из самых титулованных тренеров России трижды проигрывал по 0:5 (в высших лигах России и Голландии, первом английском дивизионе) и однажды — чуть больше месяца назад — со счетом 1:6.

Самые крупные поражения Леонида Слуцкого на высшем уровне

Дата

Турнир

Команда

Соперник

Счет

30.04.2022

Чемпионат России

Рубин

Сочи (д)

0:6

22.10.2006

Чемпионат России

Москва

Рубин (д)

0:5

08.09.2017

Первенство Англии

Халл

Дерби Каунти (г)

0:5

14.09.2019

Чемпионат Голландии

Витесс

ПСВ (г)

0:5

20.03.2022

Чемпионат России

Рубин

ЦСКА (г)

1:6

08.11.2003

Кубок России

Уралан

ЦСКА (г)

0:4

26.03.2006

Чемпионат России

Москва

Ростов (г)

0:4

10.09.2011

Чемпионат России

ЦСКА

Динамо (д)

0:4

02.09.2018

Чемпионат Голландии

Витесс

Аякс (д)

0:4

17.09.2014

Лига чемпионов

ЦСКА

Рома (г)

1:5

07.11.2021

Чемпионат России

Рубин

Ростов (г)

1:5

Ничего подобного не случалось ранее и с «Рубином», который выступает в премьер-лиге 19-й год. Казанцы в третий раз пропустили шесть мячей. Но «Зениту» в 2014-м они смогли ответить дважды, а ЦСКА в 2022-м — однажды.

Крупнейшее сухое поражение «Рубину» также нанес «Зенит», два с половиной года назад разгромивший команду Романа Шаронова со счетом 5:0.

Самые крупные поражения «Рубина» в чемпионатах России

Дата

Тренер

Соперник

Счет

Вратарь

30.04.2022

Леонид Слуцкий

Сочи (д)

0:6

Юрий Дюпин

20.03.2022

Леонид Слуцкий

ЦСКА (г)

1:6

Юрий Дюпин

21.09.2019

Роман Шаронов

Зенит (г)

0:5

Юрий Дюпин

16.03.2003

Курбан Бердыев

ЦСКА (г)

0:4

Сергей Козко

30.07.2006

Курбан Бердыев

Томь (г)

0:4

Александр Колинько

16.11.2008

Курбан Бердыев

ЦСКА (г)

0:4

Сергей Рыжиков

07.11.2021

Леонид Слуцкий

Ростов (г)

1:5

Юрий Дюпин

06.04.2014

Ринат Билялетдинов

Зенит (г)

2:6

Юрий Нестеренко

01.08.2014

Ринат Билялетдинов

Спартак(д)

0:4

Сергей Рыжиков

10.05.2019

Курбан Бердыев

Локомотив (г)

0:4

Иван Коновалов

В истории чемпионатов России ранее было зафиксировано всего четыре гостевых победы с разницей в шесть мячей.

Правда, «Томь» в сезоне-2016/17 пропустила шесть безответных мячей на ростовском стадионе «Олимп-2», где формально принимала «Ростов».

А вот «Уралмаш» — 1993, «Динамо-Газовик» — 1995 и «Тюмень» — 1998 подвергались унижению от «Спартака» на родных полях в Екатеринбурге и Тюмени соответственно.

Самые крупные домашние поражения в чемпионатах России (без учета матчей на нейтральном и чужом полях)

Дата

Город

Хозяева

Гости

Счет

17.07.1993

Екатеринбург

Уралмаш

Спартак

2:8

22.10.1995

Тюмень

Динамо-Газовик

Спартак

0:6

05.07.1998

Тюмень

Тюмень

Спартак

0:6

30.04.2022

Казань

Рубин

Сочи

0:6

08.07.1995

Самара

Крылья Советов

Спартак

1:6

26.08.1995

Тюмень

Динамо-Газовик

Ротор

1:6

17.07.1996

Набережные Челны

КАМАЗ

Ростсельмаш

2:7

19.09.1996

Ростов-на-Дону

Ростсельмаш

ЦСКА

0:5

25.10.1996

Тольятти

Лада

Балтика

0:5

21.03.1997

Набережные Челны

КАМАЗ

Ротор

0:5

19.04.1997

Москва

ЦСКА

Торпедо

0:5

01.07.1998

Тюмень

Тюмень

Зенит

0:5

07.05.2000

Волгоград

Ротор

Спартак

1:6

19.05.2001

Новороссийск

Черноморец

Торпедо

0:5

18.08.2001

Воронеж

Факел

Спартак

0:5

21.10.2001

Владикавказ

Алания

Сатурн

0:5

30.09.2006

Ярославль

Шинник

Ростов

1:6

22.10.2006

Москва

Москва

Рубин

0:5

02.05.2009

Раменское

Сатурн

Рубин

0:5

03.11.2012

Самара

Крылья Советов

Спартак

0:5

14.04.2014

Нижний Новгород

Волга

Динамо

0:5

20.09.2014

Ростов-на-Дону

Ростов

Зенит

0:5

11.09.2016

Тула

Арсенал

Зенит

0:5

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
Леонид Слуцкий
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
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 - : -
1.05 14:00
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