Поражение 0:6 от «Сочи» стало худшим в карьере Слуцкого и истории «Рубина»
«Рубин» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ уступил «Сочи» (0:6).
Это поражение стало крупнейшим в тренерской карьере Леонида Слуцкого.
Ранее один из самых титулованных тренеров России трижды проигрывал по 0:5 (в высших лигах России и Голландии, первом английском дивизионе) и однажды — чуть больше месяца назад — со счетом 1:6.
Самые крупные поражения Леонида Слуцкого на высшем уровне
|
Дата
|
Турнир
|
Команда
|
Соперник
|
Счет
|
30.04.2022
|
Чемпионат России
|
Рубин
|
Сочи (д)
|
0:6
|
22.10.2006
|
Чемпионат России
|
Москва
|
Рубин (д)
|
0:5
|
08.09.2017
|
Первенство Англии
|
Халл
|
Дерби Каунти (г)
|
0:5
|
14.09.2019
|
Чемпионат Голландии
|
Витесс
|
ПСВ (г)
|
0:5
|
20.03.2022
|
Чемпионат России
|
Рубин
|
ЦСКА (г)
|
1:6
|
08.11.2003
|
Кубок России
|
Уралан
|
ЦСКА (г)
|
0:4
|
26.03.2006
|
Чемпионат России
|
Москва
|
Ростов (г)
|
0:4
|
10.09.2011
|
Чемпионат России
|
ЦСКА
|
Динамо (д)
|
0:4
|
02.09.2018
|
Чемпионат Голландии
|
Витесс
|
Аякс (д)
|
0:4
|
17.09.2014
|
Лига чемпионов
|
ЦСКА
|
Рома (г)
|
1:5
|
07.11.2021
|
Чемпионат России
|
Рубин
|
Ростов (г)
|
1:5
Ничего подобного не случалось ранее и с «Рубином», который выступает в премьер-лиге 19-й год. Казанцы в третий раз пропустили шесть мячей. Но «Зениту» в 2014-м они смогли ответить дважды, а ЦСКА в 2022-м — однажды.
Крупнейшее сухое поражение «Рубину» также нанес «Зенит», два с половиной года назад разгромивший команду Романа Шаронова со счетом 5:0.
Самые крупные поражения «Рубина» в чемпионатах России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
Вратарь
|
30.04.2022
|
Леонид Слуцкий
|
Сочи (д)
|
0:6
|
Юрий Дюпин
|
20.03.2022
|
Леонид Слуцкий
|
ЦСКА (г)
|
1:6
|
Юрий Дюпин
|
21.09.2019
|
Роман Шаронов
|
Зенит (г)
|
0:5
|
Юрий Дюпин
|
16.03.2003
|
Курбан Бердыев
|
ЦСКА (г)
|
0:4
|
Сергей Козко
|
30.07.2006
|
Курбан Бердыев
|
Томь (г)
|
0:4
|
Александр Колинько
|
16.11.2008
|
Курбан Бердыев
|
ЦСКА (г)
|
0:4
|
Сергей Рыжиков
|
07.11.2021
|
Леонид Слуцкий
|
Ростов (г)
|
1:5
|
Юрий Дюпин
|
06.04.2014
|
Ринат Билялетдинов
|
Зенит (г)
|
2:6
|
Юрий Нестеренко
|
01.08.2014
|
Ринат Билялетдинов
|
Спартак(д)
|
0:4
|
Сергей Рыжиков
|
10.05.2019
|
Курбан Бердыев
|
Локомотив (г)
|
0:4
|
Иван Коновалов
В истории чемпионатов России ранее было зафиксировано всего четыре гостевых победы с разницей в шесть мячей.
Правда, «Томь» в сезоне-2016/17 пропустила шесть безответных мячей на ростовском стадионе «Олимп-2», где формально принимала «Ростов».
А вот «Уралмаш» — 1993, «Динамо-Газовик» — 1995 и «Тюмень» — 1998 подвергались унижению от «Спартака» на родных полях в Екатеринбурге и Тюмени соответственно.
Самые крупные домашние поражения в чемпионатах России (без учета матчей на нейтральном и чужом полях)
|
Дата
|
Город
|
Хозяева
|
Гости
|
Счет
|
17.07.1993
|
Екатеринбург
|
Уралмаш
|
Спартак
|
2:8
|
22.10.1995
|
Тюмень
|
Динамо-Газовик
|
Спартак
|
0:6
|
05.07.1998
|
Тюмень
|
Тюмень
|
Спартак
|
0:6
|
30.04.2022
|
Казань
|
Рубин
|
Сочи
|
0:6
|
08.07.1995
|
Самара
|
Крылья Советов
|
Спартак
|
1:6
|
26.08.1995
|
Тюмень
|
Динамо-Газовик
|
Ротор
|
1:6
|
17.07.1996
|
Набережные Челны
|
КАМАЗ
|
Ростсельмаш
|
2:7
|
19.09.1996
|
Ростов-на-Дону
|
Ростсельмаш
|
ЦСКА
|
0:5
|
25.10.1996
|
Тольятти
|
Лада
|
Балтика
|
0:5
|
21.03.1997
|
Набережные Челны
|
КАМАЗ
|
Ротор
|
0:5
|
19.04.1997
|
Москва
|
ЦСКА
|
Торпедо
|
0:5
|
01.07.1998
|
Тюмень
|
Тюмень
|
Зенит
|
0:5
|
07.05.2000
|
Волгоград
|
Ротор
|
Спартак
|
1:6
|
19.05.2001
|
Новороссийск
|
Черноморец
|
Торпедо
|
0:5
|
18.08.2001
|
Воронеж
|
Факел
|
Спартак
|
0:5
|
21.10.2001
|
Владикавказ
|
Алания
|
Сатурн
|
0:5
|
30.09.2006
|
Ярославль
|
Шинник
|
Ростов
|
1:6
|
22.10.2006
|
Москва
|
Москва
|
Рубин
|
0:5
|
02.05.2009
|
Раменское
|
Сатурн
|
Рубин
|
0:5
|
03.11.2012
|
Самара
|
Крылья Советов
|
Спартак
|
0:5
|
14.04.2014
|
Нижний Новгород
|
Волга
|
Динамо
|
0:5
|
20.09.2014
|
Ростов-на-Дону
|
Ростов
|
Зенит
|
0:5
|
11.09.2016
|
Тула
|
Арсенал
|
Зенит
|
0:5
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0