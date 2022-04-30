Поражение 0:6 от «Сочи» стало худшим в карьере Слуцкого и истории «Рубина»

«Рубин» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ уступил «Сочи» (0:6).

Это поражение стало крупнейшим в тренерской карьере Леонида Слуцкого.

Ранее один из самых титулованных тренеров России трижды проигрывал по 0:5 (в высших лигах России и Голландии, первом английском дивизионе) и однажды — чуть больше месяца назад — со счетом 1:6.

Самые крупные поражения Леонида Слуцкого на высшем уровне

Дата Турнир Команда Соперник Счет 30.04.2022 Чемпионат России Рубин Сочи (д) 0:6 22.10.2006 Чемпионат России Москва Рубин (д) 0:5 08.09.2017 Первенство Англии Халл Дерби Каунти (г) 0:5 14.09.2019 Чемпионат Голландии Витесс ПСВ (г) 0:5 20.03.2022 Чемпионат России Рубин ЦСКА (г) 1:6 08.11.2003 Кубок России Уралан ЦСКА (г) 0:4 26.03.2006 Чемпионат России Москва Ростов (г) 0:4 10.09.2011 Чемпионат России ЦСКА Динамо (д) 0:4 02.09.2018 Чемпионат Голландии Витесс Аякс (д) 0:4 17.09.2014 Лига чемпионов ЦСКА Рома (г) 1:5 07.11.2021 Чемпионат России Рубин Ростов (г) 1:5

Ничего подобного не случалось ранее и с «Рубином», который выступает в премьер-лиге 19-й год. Казанцы в третий раз пропустили шесть мячей. Но «Зениту» в 2014-м они смогли ответить дважды, а ЦСКА в 2022-м — однажды.

Крупнейшее сухое поражение «Рубину» также нанес «Зенит», два с половиной года назад разгромивший команду Романа Шаронова со счетом 5:0.

Самые крупные поражения «Рубина» в чемпионатах России

Дата Тренер Соперник Счет Вратарь 30.04.2022 Леонид Слуцкий Сочи (д) 0:6 Юрий Дюпин 20.03.2022 Леонид Слуцкий ЦСКА (г) 1:6 Юрий Дюпин 21.09.2019 Роман Шаронов Зенит (г) 0:5 Юрий Дюпин 16.03.2003 Курбан Бердыев ЦСКА (г) 0:4 Сергей Козко 30.07.2006 Курбан Бердыев Томь (г) 0:4 Александр Колинько 16.11.2008 Курбан Бердыев ЦСКА (г) 0:4 Сергей Рыжиков 07.11.2021 Леонид Слуцкий Ростов (г) 1:5 Юрий Дюпин 06.04.2014 Ринат Билялетдинов Зенит (г) 2:6 Юрий Нестеренко 01.08.2014 Ринат Билялетдинов Спартак(д) 0:4 Сергей Рыжиков 10.05.2019 Курбан Бердыев Локомотив (г) 0:4 Иван Коновалов

В истории чемпионатов России ранее было зафиксировано всего четыре гостевых победы с разницей в шесть мячей.

Правда, «Томь» в сезоне-2016/17 пропустила шесть безответных мячей на ростовском стадионе «Олимп-2», где формально принимала «Ростов».

А вот «Уралмаш» — 1993, «Динамо-Газовик» — 1995 и «Тюмень» — 1998 подвергались унижению от «Спартака» на родных полях в Екатеринбурге и Тюмени соответственно.

Самые крупные домашние поражения в чемпионатах России (без учета матчей на нейтральном и чужом полях)