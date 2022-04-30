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Сегодня, 16:40

«Не делаем акцент на каком-то конкретном игроке». Шварц — о замене Смолова

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:3) рассказал о замене Федора Смолова и состоянии травмированных.

— С чем связана замена Смолова на Грулева? Останетесь ли вы с нами после этого сезона?

— Мы не делаем акцент на каком-то конкретном игроке. Завтра нам предстоит анализ этого матча, у нас будет подготовка к следующему сопернику, к игре в Самаре. Нас ждет недельный подготовительный процесс.

— Какая ситуация с травмированными игроками: с Лещуком и Лесовым?

— Надеемся, что Лесовой в ближайшее время присоединиться к команде.

— Вы удачно выпустили Клинтона Нжи. Есть у него перспективы на следующую игру?

— Мы смотрим на то, как нас игрок в первую очередь устраивает нас в тренировочном процессе. В том числе это будет касаться встречи против Самары.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Дмитрий Полоз

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