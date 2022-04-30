«Не делаем акцент на каком-то конкретном игроке». Шварц — о замене Смолова

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:3) рассказал о замене Федора Смолова и состоянии травмированных.

— С чем связана замена Смолова на Грулева? Останетесь ли вы с нами после этого сезона?

— Мы не делаем акцент на каком-то конкретном игроке. Завтра нам предстоит анализ этого матча, у нас будет подготовка к следующему сопернику, к игре в Самаре. Нас ждет недельный подготовительный процесс.

— Какая ситуация с травмированными игроками: с Лещуком и Лесовым?

— Надеемся, что Лесовой в ближайшее время присоединиться к команде.

— Вы удачно выпустили Клинтона Нжи. Есть у него перспективы на следующую игру?

— Мы смотрим на то, как нас игрок в первую очередь устраивает нас в тренировочном процессе. В том числе это будет касаться встречи против Самары.