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Сегодня, 22:32

Нобоа поддержал возможное назначение Бердыева главным тренером «Сочи»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

«Когда будет объявлено официально, можно будет что-то комментировать. Все знают, что Курбан — мой тренер, это очень хороший специалист. Посмотрим, что будет дальше. Если он возглавит «Сочи», то это будет хорошо. Он сделает очень хорошую команду», — приводит слова Нобоа РИА «Новости».

23 ноября иранский «Трактор» в своих социальных сетях сообщил, что 70-летний специалист подал в отставку. Бердыев заявил, что принял рещение покинуть клуб ради возвращения в российский футбол.

19 ноября появилась информация, что бывший главный тренер «Ростова» может возглавить «Сочи».

Сочинский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах.

Источник: РИА Новости

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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