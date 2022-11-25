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Зырянов — о работе советником гендиректора «Зенита»: «Свадебный генерал. Может, в 70 лет неплохо на такой оказаться. Но не в 45!»

Зырянов словами «свадебный генерал» объяснил отказ стать советником гендиректора «Зенита»
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Константин Зырянов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-полузащитник сборной России, а сейчас главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов в интервью «СЭ» рассказал, как в этом году несколько месяцев проработал в аппарате генерального директора «Зенита» — советником по молодежному футболу.

— В какой момент поняли, что надо из Питера уезжать — если хотите чего-то достичь в качестве тренера?

— Когда в июне 2022-го подошел к концу контракт с «Зенитом» и мне предложили должность в аппарате генерального директора — советником по молодежному футболу. Знакомые даже из зенитовской структуры говорили: «Нужно работать тренером! Еще посидишь год, два — и все. Про тебя не вспомнят. Да и сам не захочешь».

— Трезво, кстати.

— Может, это и повлияло! Я уже ждал предложения. Не было бы от «Черноморца» — принял бы какое-то другое...

— Мы догадываемся, что такое работа советника. Сидишь дома. Заглядываешь на футбол. Может, изредка позвонят, что-то спросят. А зарплата капает.

— Так и есть. Когда разговаривал с Погореловым, уточнил: «Кабинет-то будет?» «Нет, — отвечает. — У вас, Константин Георгиевич, абстрактное место работы». Я не удержался, воскликнул: «Гениально, Максим Александрович. Гениально! Всю жизнь стремился к такой должности».

— Что про обязанности говорилось?

— Сформулировали так: «Вы должны посещать игры «Зенита-2» и молодежной команды, анализировать, собирать информацию. Следить за футболистами, которые находятся в аренде...»

— Не понравилась вам должность?

— Должность отличная. Свадебный генерал. Ничего не решающий. Может, в 70 лет неплохо на такой оказаться. Но не в 45!

Зырянов играл за «Зенит» с 2007 по 2017 год. Вместе с сине-бело-голубыми он трижды становился чемпионом России (2007, 2010, 2011/12) и выиграл Кубок УЕФА-2007/08.

Константин Зырянов (слева) и&nbsp;Андрей Аршавин. Константин Зырянов: «Аршавин вызвал и сказал: «Дорабатываешь до июня, и твое место займет тренер из академии»

Константин Зырянов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Черноморец (Новороссийск)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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