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Агент защитника «Сочи» Дркушича заявил, что игрок готов работать под руководством Бердыева

Мария Гусева
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Футбольный агент, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, заявил, что у игрока не возникнет проблем с Курбаном Бердыевым, если он станет главным тренером клуба.

«О назначении Бердыева в «Сочи» не слышал, честно говоря. Но Ваня не будет переживать по этому поводу, он профессионал и готов работать с тем тренером, который придет. Если клуб считает, что Бердыев оптимально подходит на эту позицию, так тому и быть. У Вани нет никаких проблем с назначением этого тренера, он готов пройти сборы под его руководством», — цитирует «РБ Спорт» агента.

19 ноября появилась информация о том, что Бердыев может возглавить «Сочи».

В начале ноября стало известно, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. Команда с 25 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт

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ТБ 2.5

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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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