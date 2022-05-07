Кристиан Нобоа ответил на вопрос о будущем в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о будущем клуба.

— Есть ли сюрпризы, которые вы готовите на следующие игры?

— Мы стараемся. Самое главное — выиграть.

— Что с будущим? Останетесь на следующий сезон?

— Разговаривали с президентом. Он очень доволен, счастлив. Я знаю, что у меня один год. Пока у меня осталось две игры. А там посмотрим.

— В последнем туре будет игра за медали. Чем для тебя станет игра против «Динамо»?

— Мы будем играть за город. Сегодня был принципиальный соперник. Посмотрим. Будет тяжело.

(Дмитрий Барулев)