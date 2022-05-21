ЦСКА — «Ростов»: Фернандес проведет матч с капитанской повязкой, Языджи не попал в заявку

ЦСКА и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 30-го тура Тинькофф РПЛ.

Защитник армейцев Марио Фернандес проведет игру с капитанской повязкой. 31-летний футболист объявил, что приостановит карьеру после этого матча.

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи не попал в заявку во второй раз подряд. 25-летний турок, арендованный у «Лилля», восстанавливается от травмы спины.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин, Медина, Гбамен, Заболотный, Эджуке.

Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Магнуссон, Елеев, Фукс, Ахметов, Тарба, Багринцев, Яковлев, Ушаков.

«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Мухин, Сильянов, Мелехин, Тугарев, Глебов, Сухомлинов, Полоз, Комличенко.

Запасные: Песьяков, Поярков, Лангович, Фольмер, Мельников, Николаев, Голенков, Турищев, Нтумба.

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится сегодня, 21 мая. Начало — в 17.00 (мск). Перед последним туром армейцы занимают пятую строчку с 47 очками, ростовчане идут на девятом месте с 38 очками.