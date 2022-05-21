Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:58

ЦСКА — «Ростов»: Фернандес проведет матч с капитанской повязкой, Языджи не попал в заявку

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

ЦСКА и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 30-го тура Тинькофф РПЛ.

Защитник армейцев Марио Фернандес проведет игру с капитанской повязкой. 31-летний футболист объявил, что приостановит карьеру после этого матча.

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи не попал в заявку во второй раз подряд. 25-летний турок, арендованный у «Лилля», восстанавливается от травмы спины.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин, Медина, Гбамен, Заболотный, Эджуке.

Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Магнуссон, Елеев, Фукс, Ахметов, Тарба, Багринцев, Яковлев, Ушаков.

«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Мухин, Сильянов, Мелехин, Тугарев, Глебов, Сухомлинов, Полоз, Комличенко.

Запасные: Песьяков, Поярков, Лангович, Фольмер, Мельников, Николаев, Голенков, Турищев, Нтумба.

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится сегодня, 21 мая. Начало — в 17.00 (мск). Перед последним туром армейцы занимают пятую строчку с 47 очками, ростовчане идут на девятом месте с 38 очками.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русский парень зажигает на чемпионате мира, куда не пустили Россию! Пока он ярче всех звезд из НХЛ
Черышев будет играть в России, а Бакаева из «Спартака» заберет «Зенит». Топ-5 трансферных слухов РПЛ на 21 мая
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Хавбек «Спартака» Умяров рассказал о своем состоянии здоровья перед матчем с «Химками»
«Арсенал» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
РПЛ, 30-й тур: кто станет вторым, кто вылетит напрямую и попадет в стыки. Онлайн-трансляция
«Крылья Советов» — «Локомотив»: стартовые составы на матч РПЛ
«Краснодар» — «Ахмат»: стартовые составы на матч РПЛ
«Нижний Новгород» — «Зенит»: Дзюба с капитанской повязкой выйдет в стартовом составе гостей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нижний Новгород» — «Зенит»: Дзюба с капитанской повязкой выйдет в стартовом составе гостей

«Нижний Новгород» — «Зенит»: где прямая трансляция матча Тинькофф РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости