«Зенит» разгромил «Нижний Новгород» в гостевом матче РПЛ

«Зенит» на выезд обыграл «Нижний Новгород» в матче 13-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами в составе питерской команды отметились Далер Кузяев, Клаудиньо и Малком.

У «Зенита» теперь на счету 33 очка. Команда продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре питерский клуб сыграет с «Сочи» (24 октября).

«Нижний Новгород» не может выиграть на протяжении 4 матчей подряд. Команда Галактионова занимает 11-е место (13 очков).