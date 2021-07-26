«Нижний Новгород» одержал победу над «Сочи» в первом матче для клуба в РПЛ

«Нижний Новгород» одолел с минимальным счетом «Сочи» в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ. Нижегородский клуб на своем поле выиграл со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник Игорь Горбунов.

«Нижний» проводил первый матч в своей истории в рамках РПЛ. Команда дебютировала в высшем дивизионе чемпионата России.

Также эта встреча стала официальным дебютом для Александра Кержакова на посту главного тренера «НН».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

«Нижний Новгород» — «Сочи» — 1:0 (0:0)

Гол: Горбунов, 69.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Гогличидзе (Ткачук, 60), Каккоев, Масоэро, Сапета, Калинский, Шарипов (Горбунов, 68), Балай, Галаджан (Сулейманов, 62).

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Маргасов (Павлов, 85), Цаллагов, Заика (Ангбан, 60), Барач, Прохин, Родригу, Бурмистров (Попов, 72), Нобоа, Воробьев (Барсов, 60. Дуганджич, 85).

Предупреждения: Каккоев, 15. Попов, 74. Сапета, 77.

Судьи: Шадыханов. Елеференко (оба — Москва), Хатуев (Грозный).

ВАР: Матюнин. Чельцов (оба — Москва).

26 июля. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».