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РПЛ, 1-й тур: расписание и трансляции матчей

09:30
&quot;Спартак&quot; - &quot;Рубин&quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
&amp;quot;Спартак&amp;quot; - &amp;quot;Рубин&amp;quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
1-й тур Тинькофф чемпионата России по футболу.

23 июля, пятница

Ростов — Динамо
23 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 20.00* (Матч ТВ — 19.55)

Ростов — Динамо

24 июля, суббота

Химки — Зенит
24 июля. Химки. Стадион «Арена Химки». 17.30 (Матч Премьер — 17.00)

Химки — Зенит

Локомотив — Арсенал

24 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена». 20.00 (Матч Премьер — 19.55)

Локомотив — Арсенал Т

Рубин — Спартак
Завтра. Казань. Стадион «Ак Барс Арена». 20.00 (Матч ТВ — 19.30)

Рубин — Спартак

25 июля, воскресенье

Урал — Краснодар
25 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 17.30 (Матч Премьер — 17.25)

Урал — Краснодар

Крылья Советов — Ахмат
25 июля. Самара. Стадион «Самара Арена». 19.00 (Матч ТВ — 18.55

Крылья Советов — Ахмат

ЦСКА — Уфа
25 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 20.00 (Матч Премьер — 19.55)

ЦСКА — Уфа

Нижний Новгород — Сочи
26 июля. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 19.00 (Матч Премьер — 18.55)

Нижний Новгород — Сочи

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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