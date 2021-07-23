РПЛ, 1-й тур: расписание и трансляции матчей
09:30
1-й тур Тинькофф чемпионата России по футболу.
23 июля, пятница
Ростов — Динамо
23 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 20.00* (Матч ТВ — 19.55)
24 июля, суббота
Химки — Зенит
24 июля. Химки. Стадион «Арена Химки». 17.30 (Матч Премьер — 17.00)
Локомотив — Арсенал
24 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена». 20.00 (Матч Премьер — 19.55)
Рубин — Спартак
Завтра. Казань. Стадион «Ак Барс Арена». 20.00 (Матч ТВ — 19.30)
25 июля, воскресенье
Урал — Краснодар
25 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 17.30 (Матч Премьер — 17.25)
Крылья Советов — Ахмат
25 июля. Самара. Стадион «Самара Арена». 19.00 (Матч ТВ — 18.55
ЦСКА — Уфа
25 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 20.00 (Матч Премьер — 19.55)
Нижний Новгород — Сочи
26 июля. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 19.00 (Матч Премьер — 18.55)
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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