«Сочи» пропустил курьезный гол от полузащитника «Нижнего Новгорода» Горбунова

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Игорь Горбунов открыл счет в матче 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи». Он отличился в середине второго тайма — 1:0.

Горбунов забил почти сразу после того, как вышел на замену.

Футболист нанес несильный удар и мяч медленно закатился в ворота «Сочи». Голкипер сочинцев Николай Заболотный, который был пойман на противоходе, не успел вернуться в ворота и выбить мяч с линии.

Также этот гол стал первым для «Нижнего Новгорода» в истории РПЛ. Клуб дебютирует в высшем дивизионе чемпионата России.