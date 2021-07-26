«Сочи» пропустил курьезный гол от полузащитника «Нижнего Новгорода» Горбунова
20:27
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Игорь Горбунов открыл счет в матче 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи». Он отличился в середине второго тайма — 1:0.
Горбунов забил почти сразу после того, как вышел на замену.
Футболист нанес несильный удар и мяч медленно закатился в ворота «Сочи». Голкипер сочинцев Николай Заболотный, который был пойман на противоходе, не успел вернуться в ворота и выбить мяч с линии.
Также этот гол стал первым для «Нижнего Новгорода» в истории РПЛ. Клуб дебютирует в высшем дивизионе чемпионата России.
Первый гол «Нижнего» в Тинькофф РПЛ. Это надо видеть ? pic.twitter.com/86q6In48k4— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 26, 2021
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