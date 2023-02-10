Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:58

«Нижний Новгород» представил Глушакова в качестве нового игрока команды видео из бани

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Денис Глушаков в образе баньщика.

«Нижний Новгород» оригинально представил полузащитника Дениса Глушакова в качестве нового игрока команды.

Ниждегородцы выложили ролик, как несколько игроков команды сидят в бане. В этот момент заходит Глушаков со словами: «Ну что, парку поддать?»

Игроки «Нижнего» его приветствуют: «Добро пожаловать».

24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. Ранее он выступал за «Химки».

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил о подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

Денис Глушаков
ФК Нижний Новгород
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Генедиректор «Нижнего Новгорода»: «Уверен, Глушаков поможет нам в решении поставленных на сезон задач»
«Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова
Джованни сравнил Клаудиньо с молодым Неймаром
Кечинов — о Глушакове в «Нижнем Новогороде»: «Он усилит команду, несмотря на возраст»
ЦСКА подписал долгосрочный контракт с 19-летним защитником
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА подписал долгосрочный контракт с 19-летним защитником

Кечинов — о Глушакове в «Нижнем Новогороде»: «Он усилит команду, несмотря на возраст»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости