ЦСКА подписал долгосрочный контракт с 19-летним защитником

ЦСКА подписал долгосрочный контракт с защитником Егором Носковым, сообщает пресс-служба клуба.

19-летний защитник, который проводит зимние сборы с основной командой, заключил первый профессиональный контракт с нашим клубом.

Ранее он выступал за нас в Молодежной футбольной лиге и Юношеской футбольной лиге.

Егор Носков — чемпион М-Лиги в сезоне-2021/22.