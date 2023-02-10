ЦСКА подписал долгосрочный контракт с 19-летним защитником
ЦСКА подписал долгосрочный контракт с защитником Егором Носковым, сообщает пресс-служба клуба.
19-летний защитник, который проводит зимние сборы с основной командой, заключил первый профессиональный контракт с нашим клубом.
Ранее он выступал за нас в Молодежной футбольной лиге и Юношеской футбольной лиге.
Егор Носков — чемпион М-Лиги в сезоне-2021/22.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/11486
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|5
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|35
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|5
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|33-21
|29
|
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|17
|8
|5
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|
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|14:00
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|4.03
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|4.03
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Спартак
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