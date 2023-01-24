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Сегодня, 10:44

«Нижний Новгород» подтвердил присутствие Глушакова на сборах клуба

Виталий Косик
Корреспондент
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Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» подтвердил присутствие российского полузащитника Дениса Глушакова на сборах в Турции.

В новом посте Telegram-канала команды появилась фотография 35-летнего хавбека в форме «Нижнего Новгорода» на разминке.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщал, что Глушаков присоединится к «Нижнему Новгороду» на втором сборе в Турции и может подписать контракт до конца сезона.

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

Ранее он выступал в чемпионате России за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».

Источник: https://t.me/fcnn52/5186
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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Ахмат – Оренбург
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