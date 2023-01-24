«Нижний Новгород» подтвердил присутствие Глушакова на сборах клуба

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» подтвердил присутствие российского полузащитника Дениса Глушакова на сборах в Турции.

В новом посте Telegram-канала команды появилась фотография 35-летнего хавбека в форме «Нижнего Новгорода» на разминке.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщал, что Глушаков присоединится к «Нижнему Новгороду» на втором сборе в Турции и может подписать контракт до конца сезона.

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

Ранее он выступал в чемпионате России за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».