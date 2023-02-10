Кечинов — о Глушакове в «Нижнем Новогороде»: «Он усилит команду, несмотря на возраст»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» новость о том, что полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с «Нижним Новогородом».

«Денис уже давным-давно реализовал себя. Ему просто нужно помочь своим опытом, мастерством команде. Думаю, что он еще больше усилит ее, несмотря на возраст. Думаю, что он в нормальном состоянии, со здоровьем у него все в порядке. У него есть мастерство и колоссальный опыт, я думаю, что это пойдет только на пользу», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. Ранее он выступал за «Химки». В 14 матчах текущего сезона чемпионата России полузащитник отдал одну результативную передачу. В начале января 36-летний Глушаков и подмосковный клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков.

Дарья Алексеева