«Нижний Новгород» подпишет игрока молодежной сборной Узбекистана Жиянова

Как стало известно «СЭ», 21-летний нападающий «Олимпика» из Узбекистана Русланбек Жиянов переходит в «Нижний Новгород».

Сообщается, что после подписания контракта с российской командой Жиянов отправится в аренду в «Олимпик» до конца сезона-2022/23.

В прошлом сезоне Жиянов провел за «Олимпик» 28 матчей, отличился 6 раз и отдал 4 голевые передачи.