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Сегодня, 14:28

Никифоров не исключил, что Дзюба может завершить карьеру

Алина Савинова
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Юрий Никифоров, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал, что думает о будущем бывшего капитана национальной команды Артема Дзюбы.

«Закончит ли Дзюба карьеру? Все от него зависит. Если захочет, завершит. Он неплохую карьеру сделал и в «Спартаке», и в «Зените», и в сборной», — приводит «РБ Спорт» слова Никифорова.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-sbornoj-rossii-ne-isklyuchili-chto-dzyuba-zavershit-kar-eru/
Артем Дзюба
Юрий Никифоров
Футбол
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