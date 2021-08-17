Источник: Мамаев зарегистрировался на ПМЖ по адресу одного из кафе в Ростове
11:27
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев зарегистрировался на ПМЖ в доме 6В по улице 1-й Конной Армии в Ростове-на-Дону, информирует Mash. Как отмечается, по адресу находится только кафе «Махаон».
Напомним, Мамаев судится со своей экс-супругой Аланой. Девушка в марте сообщила, что муж изменил ей с испанской моделью, находясь на зимних сборах с «Ростовом» в Марбелье, и подала на развод.
В апреле Алана и Павел были официально разведены после восьми лет брака. Вместе пара воспитывала общую дочь Алису. Кроме того, у Мамаевой есть сын Алекс от первого брака.
Недавно Алана Мамаева сообщила, что экс-супруг подал на нее в суд.
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