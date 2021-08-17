Источник: Мамаев зарегистрировался на ПМЖ по адресу одного из кафе в Ростове

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев зарегистрировался на ПМЖ в доме 6В по улице 1-й Конной Армии в Ростове-на-Дону, информирует Mash. Как отмечается, по адресу находится только кафе «Махаон».

Напомним, Мамаев судится со своей экс-супругой Аланой. Девушка в марте сообщила, что муж изменил ей с испанской моделью, находясь на зимних сборах с «Ростовом» в Марбелье, и подала на развод.

В апреле Алана и Павел были официально разведены после восьми лет брака. Вместе пара воспитывала общую дочь Алису. Кроме того, у Мамаевой есть сын Алекс от первого брака.

Недавно Алана Мамаева сообщила, что экс-супруг подал на нее в суд.