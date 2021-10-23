«Нижний Новгород» — «Краснодар»: Могилевец, Ткачук, Кордоба и Классон выйдут с первых минут
Стали известны составы «Нижнего Новгорода» и «Краснодара» на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Пенчиков, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Могилевец, Берковский, Ткачук, Сулейманов, Эннин.
Запасные: Синицын, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Горбунов, Шарипов, Галаджан, Косарев.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Черников, Классон, Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вильена, Кабелла, Кордоба.
Запасные: Городов, Петров, Спайич, Стоцкий, Кривцов, Ильин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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