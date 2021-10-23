Кофрие — о своем стиле игры: «Я много двигаюсь и люблю единоборства»
Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в интервью «СЭ» рассказал о своем стиле игры и назвал элемент, в котором он хотел бы прибавить.
— Как можешь себя охарактеризовать как игрока?
— Я много двигаюсь и люблю единоборства. И всегда выкладываюсь на сто процентов на поле.
— Ты самокритичен?
— После каждого матча — выигранного или проигранного — я подхожу к себе самокритично, стараюсь найти ошибки и понять, что стоит улучшить. Только так я могу стать лучше.
— В чем хотел бы прибавить?
— Хочу быстрее читать игру.
Кофрие перешел в «Спартак» из «Сент-Трюйдена» в конце августа 2021 года. 24-летний бельгиец провел за красно-белых 6 матчей.
(Антон Рассказов)
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/maksimiliano-kofrie-zaschitnik-spartaka-o-sebe-seme-professionalnoy-mechte-matchi-za-krasno-belyh-bolshoe-intervyu-1849283/
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