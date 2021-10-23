Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в интервью «СЭ» рассказал о своем стиле игры и назвал элемент, в котором он хотел бы прибавить.

— Как можешь себя охарактеризовать как игрока?

— Я много двигаюсь и люблю единоборства. И всегда выкладываюсь на сто процентов на поле.

— Ты самокритичен?

— После каждого матча — выигранного или проигранного — я подхожу к себе самокритично, стараюсь найти ошибки и понять, что стоит улучшить. Только так я могу стать лучше.

— В чем хотел бы прибавить?

— Хочу быстрее читать игру.

Кофрие перешел в «Спартак» из «Сент-Трюйдена» в конце августа 2021 года. 24-летний бельгиец провел за красно-белых 6 матчей.

(Антон Рассказов)