На 12-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар» арбитр Алексей Матюнин не назначил пенальти в ворота хозяев поля после падения Реми Кабелла в их штрафной площади. Судья продолжил игру, а видеоассистенты Павел Шадыханов и Андрей Болотенков, проведя проверку, не стали вмешиваться в его действия.

Почему же упал игрок «быков», и можно ли считать фолом то, что сделал Иван Миладинович? На одном из повторов видно, что защитник коснулся правой бутсы соперника, и реакция Кабелла выглядела естественной. Остается только догадываться, что в тот момент обсуждали арбитр и его видеоассистенты. Вероятно, они оценили тот контакт ног как незначительный и не посчитали его причиной падения краснодарца.

На 7-й минуте Матюнин ошибочно не вынес предупреждение Акошу Кечкешу, который угодил рукой в лицо нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.