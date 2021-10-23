«Нижний Новгород» — «Краснодар»: почему не назначен пенальти в пользу гостей?
На 12-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар» арбитр Алексей Матюнин не назначил пенальти в ворота хозяев поля после падения Реми Кабелла в их штрафной площади. Судья продолжил игру, а видеоассистенты Павел Шадыханов и Андрей Болотенков, проведя проверку, не стали вмешиваться в его действия.
Почему же упал игрок «быков», и можно ли считать фолом то, что сделал Иван Миладинович? На одном из повторов видно, что защитник коснулся правой бутсы соперника, и реакция Кабелла выглядела естественной. Остается только догадываться, что в тот момент обсуждали арбитр и его видеоассистенты. Вероятно, они оценили тот контакт ног как незначительный и не посчитали его причиной падения краснодарца.
На 7-й минуте Матюнин ошибочно не вынес предупреждение Акошу Кечкешу, который угодил рукой в лицо нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.
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