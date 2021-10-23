Самюэль Это'О: «Мне понадобилась минута, чтобы убедить Керимова купить Кокорина в «Анжи»
Знаменитый в прошлом камерунский нападающий Самюэль Это'О рассказал, что это он в свое время посоветовал Сулейману Керимову купить в «Анжи» форварда Александра Кокорина, который сейчас выступает за «Фиорентину».
«Правда ли, что это была моя идея пригласить Кокорина в «Анжи» и я посоветовал Сулейману Керимову сделать это? Да, это так, — сказал Это'О на встрече с журналистами в Катаре. — Почему я сделал это? У Кокорина был потрясающий талант, он обладал огромным потенциалом. Он все делал на поле легко. Мне понадобилась всего минута, чтобы убедить Сулеймана Керимова купить его.
Но если ты не тренируешься с полной отдачей, то со временем можно потерять весь свой талант. С Кокориным был именно такой случай. У него не было правильного настроя в голове".
В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел три матча в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до 2024 года.
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